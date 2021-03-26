Общество

Тренировка готовности сил при возникновении чрезвычайных обстоятельств прошла в Пскове

В УФСИН России по Псковской области продолжается работа по совершенствованию системы подготовки сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. В соответствии с планом работы управления на первое полугодие текущего года с личным составом проведена тренировка готовности сил и средств при возникновении чрезвычайных обстоятельств. По легенде тренировки, двое осуждённых одной из исправительных колоний Псковской области совершили побег из-под охраны.

В период построения организована проверка наличия личного состава, служебных удостоверений, личных жетонов, укомплектованности вещмешков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по региону, внезапные тренировки со сбором сотрудников в управлении и подведомственных учреждениях проводятся регулярно, их главная цель – проверка готовности личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Результаты сегодняшней тренировки подтверждают готовность аппарата управления к подобным действиям.