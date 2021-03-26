Общество

Псковская инфекционная больница ищет кадры за пределами региона

Делегация Псковской областной инфекционной больницы посетила Тверской государственный медицинский университет. Как сообщается в инстаграм-аккаунте больницы, целью визита стала презентация учреждения на ярмарке рабочих мест.

«Данное мероприятие дает широкие возможности студентам в четкой профессиональной ориентации. Оно также призвано помочь выпускникам высшего учебного заведения найти хорошую работу, а работодателям — замечательных специалистов! Значимо то, что это реальная площадка, на которой заключаются предварительные, а иногда и реальные договоренности, касающиеся трудоустройства», - отметили в инфекционной больнице.

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Специалисты медучреждения выступили с информативным материалом, подробно изложив преимущества работы в Многофункциональном медицинском центре в Пскове и Великих Луках.

«Администрация ГБУЗ ПО "Псковская областная инфекционная больница" ждёт своих новых профессионалов, реальных борцов с пандемией, - говорится в сообщении. - По вопросам трудоустройства на должности врачей вы можете обращаться по телефонам: 8(8112) 29-42-32, доб. 125, 89532440919».