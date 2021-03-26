Общество

Выхоженный псковичами ротвейлер с простреленной головой обрел дом

Выхоженный псковским приютом «Шанс» ротвейлер с простреленной головой обрел дом, сообщает «МК в Пскове».

«У нас для вас замечательная новость. Все помнят ротвейлера, который попал к нам после огнестрельного ранения, когда весь город собирал для нее средства на операцию. Было длительное и тяжелое восстановление, постоянные обработки, люди приносили ей всякие вкусности, лишь бы она поела. Алекса, наша булочка, наконец-то обрела дом!», - поделились зоозащитники.

Волонтеры рассказали, что на протяжении месяца будущий хозяин Олег ездил с ней знакомиться, затем начал возить к себе домой, чтобы она привыкла к незнакомой обстановке.

«Спасибо ему за терпение и за то, что не сбежал от нашей вредины куда глаза глядят. Пожелаем ей удачи, пусть они живут и радуют друг друга! Будь счастлива, наша сладкая девочка!» - напутствовали сотрудники «Шанса».

Как отмечается в инстаграм-аккаунте «МК в Пскове», Алексе пришлось пройти долгий путь восстановления после огнестрельного ранения. Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Бездомный ротвейлер забежал на чужой участок в частном секторе в Любятово и напугал местных жителей. Они вызвали полицию. Прибывшие стражи правопорядка увидели, что пес ведет себя агрессивно и применили оружие. Пуля попала в голову. Прибывшие на место зоозащитники отвезли раненую собаку в ветклинику.

Был объявлен срочный сбор средств на оплату сложной операции. Из-за тяжелейшей травмы ветеринарам пришлось удалить Алексе 30% верхней челюсти, все зубы с правой стороны, кроме того, выстрел повредил хрящевую ткань в носу. После операции ей пришлось проводить болезненные процедуры по обработке заживающих ран.

Собака оказалась с хорошим характером – она ластилась к людям и не проявляла агрессии. Новых хозяев ротвейлеру Алексе начали искать в октябре, и только сейчас она, наконец, обрела дом.