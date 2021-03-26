Общество

Подсветку Псковского кремля отключат в «Час Земли»

Подсветку Псковского кремля и Свято-Троицкого собора отключат в рамках всероссийской экологической акции «Час Земли» 27 марта с 20.30 до 21.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Также в указанный период времени отключат от электричества доходный дом Батова, ансамбль Староизборской крепости и Труворова городища, другие объекты в населенных пунктах региона.

Акция «Час Земли» носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Традиционно к акции подключаются миллионы людей: они выключают свет и бытовые электроприборы. Подробнее об акции можно узнать на сайте.