Общество

Росгвардия отмечает профессиональный праздник

Руководство управления Росгвардии по Псковской области и Совет ветеранов ведомства поздравляют сотрудников, военнослужащих и ветеранов управления с Днем войск национальной гвардии России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Росгвардейцам пожелали новых успехов в служебно-боевой деятельности, здоровья, счастья и семейного благополучия.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации сформирована в 2016 году на основе внутренних войск.

В состав войск национальной гвардии РФ включены отряды мобильные особого назначения, специальные отряды быстрого реагирования, органы и подразделения, осуществляющие вневедомственную охрану и контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Во взаимодействии с правоохранительными органами страны войска участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. С 2017 года на Росгвардию возложено общее руководство деятельностью Объединенной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском регионе.

Ежедневно тысячи солдат и офицеров воинских частей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности заступают на маршруты патрулирования, обеспечивая безопасность граждан. Атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятия ядерной и химической промышленности под охраной и обороной Росгвардии.

Под защитой подразделений вневедомственной охраны находится более миллиона квартир граждан. Тревожные кнопки из школ, медицинских и социальных учреждений, объектов культуры и массового отдыха граждан выведены на пульты вневедомственной охраны. Мобильные наряды, находясь на маршрутах патрулирования, первыми прибывают на места происшествий, пресекают преступления и правонарушения, часто спасают людей при чрезвычайных ситуациях.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы проводят работу по контролю за оборотом оружия, а также в сфере частной охранной деятельности.