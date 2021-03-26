Общество

Креативное пространство для активной молодежи открылось в Пскове

Открытие креативного пространства «Лофт» состоялось в Пскове сегодня, 27 марта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на мероприятии присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона принял участие в нескольких мастер-классах, которые подготовили волонтеры и работники «Лофта», а после ознакомился с проектами детского технопарка «Кванториум Псков» по благоустройству территории креативного пространства.

Официальную церемонию открытия провел руководитель пространства Антон Ковальский. Он рассказал, что на базе «Лофта» планируют проводить около 300 мероприятий в год, а в будущем собираются открыть еще четыре подобные площадки в Пскове.

Губернатор Михаил Ведерников напомнил, что изначально «Лофт» хотели открыть в здании бывшего кинотеатра «Октябрь».

«Очень много времени ушло на изучение состояния здания. Оказалось, что только для укрепления фундамента бывшего кинотеатра требуется порядка 70 млн рублей и чуть меньше, чтобы привести здание в порядок. Поэтому мы нашли другое место. И я думаю, что это одноэтажное пространство даже лучше», - рассказал он.

Глава региона поблагодарил инвесторов и Антона Ковальского за проделанную работу. «Это хороший солидный московский уровень, я уверен, что "Лофт" будет востребован, и тут всегда будет много людей», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также выразил благодарность депутату Псковского областного Собрания Алексею Севастьянову и главе администрации города Пскова Александру Братчикову «за то, что это место получилось».

«Хороший пример того, как власть и общественность объединились. Было сложно, но не покоряемых высот нет. Надеюсь, что культурная жизнь будет здесь кипеть, а также, что тут будет рождаться много полезных для области идей. Ну а мы, в свою очередь, будем делать все, чтобы этому способствовать», - заключил он.