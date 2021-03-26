Общество

Ограничения из-за угрозы коронавируса в Псковской области продлили до 15 апреля

Ограничительные мероприятия (карантин) в Псковской области продлили до 15 апреля. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в свой указ от 15 марта 2020 года №30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Кроме того, согласно изменениям в указ, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства, прибывшим на территорию Псковской области автомобильным транспортом с территории Латвии или Эстонии (за исключением несовершеннолетних в возрасте до 7 лет, водителей автомобилей, осуществляющих перевозки грузов в международном сообщении, а также лиц, следующих транзитом через территорию Псковской области в другие субъекты Российской Федерации) необходимо:

иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия на территорию Псковской области;

при отсутствии указанного медицинского документа в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Псковской области пройти лабораторное исследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР и направить медицинский документ о результатах такого исследования в форме электронного документа или электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством сканирования оригинала медицинского документа, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области по адресу электронной почты upr@60.rospotrebnadzor.ru; до получения результатов лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания.

Водителям автомобилей, осуществляющих перевозки грузов в международном сообщении, прибывшим на территорию Псковской области с территории Латвии или Эстонии (за исключением лиц, следующих транзитом через территорию Псковской области в другие субъекты России) необходимо:

иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за четырнадцать календарных дней до дня прибытия на территорию Псковской области;

при отсутствии указанного медицинского документа в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Псковской области пройти лабораторное исследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР и направить медицинский документ о результатах такого исследования в форме электронного документа или электронной копии документа на бумажном носителе, созданной посредством сканирования оригинала медицинского документа, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области по адресу электронной почты upr@60.rospotrebnadzor.ru».

Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов Псковской области. Изменения в указ вступят в силу с 29 марта.