Общество

Выход на лед Псковско-Чудского озера запретят с 29 марта

В Псковской области запретят выходить на лед Псковско-Чудского озера с 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области Михаил Ведерников.

Региональным управлениям МВД России, МЧС России, Росприроднадзора, а также Пограничному управлению ФСБ России по Псковской области рекомендовали провести ряд профилактических и организационных мероприятий.

Напомним, что за нарушение запрета выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер предусмотрена административная ответственность в рамках статьи 2.27 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».