Общество

Минпросвещения окажет поддержку в вопросах строительства школ в Пскове и Гдове

Сегодня, 27 марта, состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра просвещения России Сергея Кравцова, который прибыл в регион с рабочим визитом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая встречу, Михаил Ведерников поблагодарил министра просвещения России за то внимание, которое уделяется регионам страны, в том числе Псковской области. Губернатор подчеркнул, что Псковская область по итогу реализации национальных проектов в 2020 году вошла в число 33 регионов, отмеченных благодарностью Минпросвещения РФ.

Глава региона отметил, что в настоящий момент все дошкольные учреждения в рамках нацпроекта «Образование» возведены. «Камнем преткновения» Михаил Ведерников назвал реализацию проекта по строительству школы на улице Заслонова в Великих Луках. По словам Михаила Ведерникова, задержка возникла из-за того, что подрядчик переоценил свои силы, а также ряда других объективных причин.

«Мы сейчас делаем все возможное, чтобы проект был реализован. Параллельно занимаемся подготовкой документации: две школы планируется построить в Пскове, одну - в Гдове», - подчеркнул Михаил Ведерников. Дополнительно глава региона попросил поддержки министерства просвещения России по увеличению лимитов финансирования на строительство школы в Гдове, или рассмотреть возможность ее возведения в рамках концессионного договора.

Сергей Кравцов в свою очередь поблагодарил губернатора за активную работу в вопросе модернизации сферы образования. Министр отметил, что строительство детских садов в Псковской области идет хорошими темпами.

«Что касается школ, то проект в Великих Луках надо завершать, ждут открытия этой школы и ученики, и учителя, и родители. Я знаю об объективных сложностях, которые возникли. Очень важно, что они во многом преодолены. Эта школа, можно сказать, строится под вашим личным руководством. Я уверен, что здесь будет результат», - отметил Сергей Кравцов. Он также добавил, что Минпросвещения окажет всю необходимую поддержку и содействие в вопросах строительства школ в Пскове и Гдове.

Также стороны обсудили вопрос реализации поручения президента РФ по модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий региона в части строительства и модернизации школ в ряде муниципалитетов. Михаил Ведерников поблагодарил Сергея Кравцова за поддержку со стороны Минпросвещения по данному вопросу. Участники встречи договорились провести рабочее совещание, в рамках которого определят алгоритм действий и согласуют план-график, по которому предстоит двигаться.

«Действительно для этих школ нужна поддержка. Там уникальная среда, уникальные учителя, многолетние традиции. Это важно сохранить, но и создать соответствующие условия для всех участников образовательного процесса», — отметил министр просвещения России.