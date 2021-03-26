Общество

Михаил Ведерников: Храбрость и доблесть росгвардейцев спасли тысячи жизней

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы войск национальной гвардии с профессиональным праздником.

«Росгвардия не знает выходных и всегда остается на страже безопасности жителей нашей страны, - отметил он. - За пять лет существования ведомство стало узнаваемым символом мужества и чести. Храбрость и доблесть росгвардейцев спасли тысячи жизней, позволили обезвредить множество опасных преступников».

Михаил Ведерников поблагодарил руководство ведомства и каждого сотрудника управления Росгвардии по Псковской области за службу и высокий профессионализм. «Желаю счастья, благополучия и здоровья вам и вашим семьям!» - добавил он..