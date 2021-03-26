Общество

Псков присоединился к акции «Час Земли». ФОТО

Псков присоединился к экологической акции «Час Земли», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Электричество отключили в Троицком соборе, на колокольне, стенах, башнях и других объектах Кремля.

С 20.30 до 21.30 отключены от электроэнергии полностью или частично (только подсветка или уличное освещение) несколько объектов в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Среди них сооружения культурного наследия (Псковский кремль, Дом Батова) и образовательные учреждения (Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, Локнянский сельскохозяйственный техникум и другие).