Общество

Минпросвещения одобрило учебник по истории под редакцией Владимира Мединского

Учебные пособия по истории под редакцией помощника президента России Владимира Мединского одобрило Минпросвещения. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, сообщается на сайте организации.

Фото: РВИО

«Российская история представлена здесь в синхронном изложении с историей всеобщей, - сказал он. - Все события мировой истории взаимосвязаны и есть отсылки к событиям российской истории. Мы попытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах. Наш учебник одобрен Министерством просвещения, получил все необходимые разрешения и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет​​​. Надеемся, наши школы, не только московские, но и школы регионов, они будут получать этот учебник, который будет в помощь и учителям, и ученикам».

Выход первого тиража ожидается в конце апреля - начале мая.

Пособие включает полную историческую картину, начиная с античности и заканчивая событиями последних лет. Создатели заканчивают повествование сегодняшним днем, включен также и анализ пандемии коронавируса и ее последствий.