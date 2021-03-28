Общество

Россияне назвали самый лучший возраст для рождения первенца

Россияне в среднем назвали лучшим возрастом для рождения первенца 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование онлайн-сервиса SuperJob. В опросе, проводившемся с 11 по 23 февраля, участвовали 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство респондентов (44%) заявили, что женщине лучше родить первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет. Для мужчины 48% опрошенных назвали оптимальным для появления первенца возраст от 25 до 29 лет. При этом такие ответы дали люди с разным уровнем дохода — и в отношении мужчин, и в отношении женщин соответствующий возраст назвали более 40% респондентов из групп с четырьмя уровнями доходов — до 30 тыс. руб., 50 тыс. руб., 80 тыс. руб. и от 80 тыс. руб.

Самыми непопулярными стали варианты появления первенца в семье при возрасте мужчины и женщины до 18 лет и после 40. Такие варианты сочли оптимальными от 0 до 2% респондентов.

В то же время в среднем 9% опрошенных россиян затруднились ответить, в каком возрасте лучше заводить первого ребенка. По сравнению с аналогичным опросом 2010 года респонденты стали чаще говорить о том, что решение завести первенца должно опираться не на возраст, а на степень психологической готовности и финансовые возможности семьи. Они, в том числе, давали такие ответы, как «когда человек встанет на ноги» и «когда человек готов к этому и осознает всю ответственность перед ребенком».

По данным Росстата, в 2018 году россиянки чаще всего рожали первого ребенка в возрасте 26 лет — у этой группы матерей появились 46,6 тыс. первенцев. Наиболее популярным для рождения второго ребенка стал возраст 30 лет (53,7 тыс.), для рождения третьего — 31 год (20,3 тыс. детей).