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Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области

46 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

46 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

Общество

Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области

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Еще три человека скончались из-за COVID-19 в Псковской области. Таким образом, число смертей от коронавируса возросло до 232, сообщает официальный телеграм-канал региона. Смотрите также 46 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки