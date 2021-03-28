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Общество

Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области

28.03.2021 11:19|ПсковКомментариев: 0

Еще три человека скончались из-за COVID-19 в Псковской области. Таким образом, число смертей от коронавируса возросло до 232, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Теги: #Псковская область #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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