Общество

Безответственных владельцев домашних животных будут штрафовать в Псковской области

В Псковской области усилят работу по привлечению к ответственности безответственных владельцев домашних животных — тех, кто не убирает отходы жизнедеятельности за своими питомцами во время прогулок. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона отметил, что по этому поводу поступает много жалоб, а весной их количество «просто зашкаливает».

«На федеральном уровне сейчас прорабатываются поправки в закон об ответственном отношении к животным. По ним безответственные хозяева будут получать штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. Уже скоро закон поступит на рассмотрение в Государственную Думу. Я отдельно попросил юристов проанализировать эти изменения, выяснилось, что похожая норма уже не первый год действует в городе Пскове. Она относится к нарушению правил благоустройства, за которое полагается штраф от полутора до двух тысяч рублей. Ранее эта мера ответственности применялась недостаточно активно, но пока федеральные нормы не вступят в силу, попрошу коллег усилить контроль по этому направлению», - сказал Михаил Ведерников.

Также он сообщил, что в ближайшее время планирует предложить главам других муниципалитетов Псковской области использовать эти наработки Пскова. «Считаю, что это упущение, цивилизация не должна заканчиваться границами Финского парка», - заметил губернатор.