Безответственных владельцев домашних животных будут штрафовать в Псковской области

В Псковской области усилят работу по привлечению к ответственности безответственных владельцев домашних животных — тех, кто не убирает отходы жизнедеятельности за своими питомцами во время прогулок. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава региона отметил, что по этому поводу поступает много жалоб, а весной их количество «просто зашкаливает».
Также он сообщил, что в ближайшее время планирует предложить главам других муниципалитетов Псковской области использовать эти наработки Пскова. «Считаю, что это упущение, цивилизация не должна заканчиваться границами Финского парка», - заметил губернатор.