Общество

В Псковской области разработают дизайн-коды для всех районов

В Псковской области разработают дизайн-коды для всех районов. «Каждому хочется жить в красивом ухоженном месте, куда не стыдно пригласить друзей и гостей из других регионов. Все возможности обеспечить это у нас есть, и мы обязательно это сделаем», - сказал губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Год назад по моему поручению был разработан дизайн-код для Пскова. Он включает в себя правила размещения вывесок, рекламы, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. Чтобы не перегружать предпринимателей и дать им время на спокойную подготовку, мы установили переходный период для приведения объектов в соответствие с новыми правилами. Некоторые уже это сделали, благодаря чему центр города действительно начинает выглядеть лучше», - сказал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил каждого, кто заботится о внешнем виде города. «У нас замечательный город, и его красота без хаотичной и безвкусной рекламы раскрывается еще шире», - отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что 1 июня переходный период заканчивается, и летом все незаконные рекламные конструкции будут демонтированы, причем сделано это будет за счет собственников.