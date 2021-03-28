В Псковской области разработают дизайн-коды для всех районов. «Каждому хочется жить в красивом ухоженном месте, куда не стыдно пригласить друзей и гостей из других регионов. Все возможности обеспечить это у нас есть, и мы обязательно это сделаем», - сказал губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он поблагодарил каждого, кто заботится о внешнем виде города. «У нас замечательный город, и его красота без хаотичной и безвкусной рекламы раскрывается еще шире», - отметил глава региона.
Губернатор напомнил, что 1 июня переходный период заканчивается, и летом все незаконные рекламные конструкции будут демонтированы, причем сделано это будет за счет собственников.