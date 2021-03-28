Общество

МЧС призывает псковичей не жечь сухую траву во время субботников

О недопустимости палов травы напоминают жителям Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, с приходом весны традиционно возрастает количество таких пожаров.

«Особенно много пожаров от горящей травы происходит в выходные дни, когда люди едут на природу, садоводческие участки, проводят "субботники" по уборке территорий. Садоводы и жители деревень начинают готовить свои участки к новому сезону. Казалось бы, самый простой способ избавиться от прошлогоднего мусора и высохшей травы – сжечь. Однако сжигание травы может повлечь за собой печальные последствия: огонь может угрожать жилым домам и сельскохозяйственным постройкам. Помимо этого, многие жители, выезжающие на природу, не всегда проявляют необходимую осторожность в обращении с огнем и элементарно не тушат разведенные костры, что тоже может стать причиной лесных и торфяных пожаров. Огонь по траве распространяется очень быстро и легко перекидывается на кустарники и далее на деревья», - отметили в ведомстве.

Чтобы избежать случайных возгораний, следует соблюдать меры безопасности:

- не бросать на землю горящие спички или непотушенные окурки;

- не разводить костры в пожароопасный период;

- не сжигать мусор в лесу;

- не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов;

- не оставлять в лесу мусор, обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;

- не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла.

«Напоминаем, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за такие нарушения граждане, должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа. Пожар, тем более природный, всегда легче предупредить, чем потушить. Уважаемые граждане, обратите внимание: наша с вами безопасность зависит не только от деятельности органов власти, но и от поведения каждого из нас. Не нарушайте требования пожарной безопасности!» - заключили в управлении МЧС.