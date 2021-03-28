Общество

Псковские десантники вернулись из Белоруссии после учений

Личный состав усиленной парашютно-десантной роты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ прибыл в Псков из Белоруссии, где с 15 по 27 марта проходили совместные тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам заместителя командира дивизии по воздушно-десантной подготовке гвардии полковника Романа Самохина, поставленные перед обучаемыми цели достигнуты в полном объеме. «С поставленной задачей личный состав справился и достиг высоких показателей. Действия личного состава роты оценены на оценку "отлично", - сказал он. - В ходе проведения учений личный состав поделился своим опытом и подчеркнул многое положительное в действиях военнослужащих соседнего государства».

Накануне на полигоне «Осиповичский» в Могилевской области состоялась официальная церемония закрытия совместных учений. Всего в них было задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций и около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.