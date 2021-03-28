Общество

Кардиолог назвала необходимое количество шагов в день

Чтобы чувствовать себя бодрее после зимы, человеку нужно делать не менее 10 тысяч шагов в день, а в неделю — 70 тысяч, рассказала радиостанции «Говорит Москва» терапевт и кардиолог Лидия Ионова.

«Ходьба — это основа нашей жизнедеятельности, потому что человек не создан для сидения за письменным столом. Изначально тело приспособлено к тому, чтобы ходить, двигаться и быть физически активным. Поэтому 10 тысяч шагов в день — это тот минимум физической активности, который важен для каждого человека. Бывает, удобнее измерять в неделю. 70 тысяч шагов в неделю — это отличная цель, чтобы чувствовать себя пободрее после зимы», - сказала врач.

Она добавила, что потратить больше калорий позволит скандинавская ходьба. Однако в этом случае важно заниматься ею правильно, заметила Ионова. «Скандинавская ходьба полезна при правильной постановке техники. У нас бывает пожилые люди опираются на палки или тащат их за собой. Скандинавская ходьба — это интенсивная ходьба. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. При такой ходьбе мы тратим больше калорий, потому что включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы. Для здоровья скандинавская ходьба очень хороша, но когда мы ходим правильно».

Также терапевт предостерегла от занятий бегом людей с избыточным весом или с проблемными суставами, а также пожилых. В этом случае гораздо безопаснее будет ходьба, заключила Ионова.