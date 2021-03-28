Общество

Валериана и пустырник подорожали на 30%

Стоимость лекарственных спиртовых настоек (валерианы, пустырника, боярышника и других) за год выросла на 30% - с 24 рублей до 32 рублей.

По данным аналитической компании DSM Group, подорожание спиртовых настоек связано с законодательными изменениями, которые вступили в силу с 2021 года. По новым правилам фармпроизводители при производстве лекарств могут использовать только фармсубстанцию спирта этилового (этанола), пишет газета «Известия».

Фармсубстанция этилового спирта за последний год существенно выросла в цене. Если в конце сентября 2020 года она составляла 630-670 рублей за один декалитр, то в январе стоимость поднялась до 990-1200 рублей, подчеркнула исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Надежда Дараган. Это и повлияло на рост стоимости настоек.

Отмечается, что впоследствии могут подорожать и другие препараты, поскольку спирт нужен и в производстве противовирусных и антиретровирусных (для терапии ВИЧ-инфекции) лекарств.