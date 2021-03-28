Общество

Эксперт ожидает массового заражения домашних животных коронавирусом

Следующий этап эпидемии - заражение коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных, считает директор института имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал, - приводит его слова газета «Известия». - И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут присутствовать постоянно очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать».

По словам академика, человечеству надо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем COVID-19.

«Вирус создан так, что если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, - то был бы нарисован SARS-CoV-2», - отметил академик.

Даже ВИЧ, по его мнению, хотя и является особым вирусом, но он не отличается такой широтой поражения как человеческих клеток, так и клеток других млекопитающих.