Общество

Европейскую Россию ждет «персиковое» лето

Предварительные оценки погодного сценария на предстоящий сезон показывают, что лето на большей части Европейской России будет «персиковым», сообщает метеоцентр «Фобос».

«Во-первых, цветовая гамма прогностических карт соответствует оттенкам оранжевого и персикового цвета, что, согласно "легенде", означает положительное отклонение среднемесячной температуры воздуха на 1-2° с более выраженным теплом в июне и июле, - объяснили синоптики. - Во-вторых, прогнозируемое количество осадков в самом оптимистичном варианте будет достигать положенной климатической нормы, но с оттенком засушливости, особенно в отдельных районах Черноземья и юга России, где дефицит дождей может достигать 20-40%, а в августе кое-где и 60% от положенного по климату».

«В-третьих, персик, как правило, ассоциируется с хорошим теплом и солнцем, чего этим летом, по всей видимости, будет не занимать, - продолжили специалисты. - Хотя внутри периода, конечно же, будут волны относительного похолодания и жары с вероятностью погодных катаклизмов, что является уделом краткосрочных прогнозов погоды».

Отмечается, что «черновой» прогноз на лето довольно благоприятный для летних каникул и отпусков.

«Тем не менее, это пока лишь рамочный (промежуточный) прогноз на сезон, оправдываемость которого обычно составляет 60-70%. В конце весны долгосрочный прогноз на лето будет еще уточнен», - добавили синоптики.