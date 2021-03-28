Общество

Минтруд смягчил требования к имуществу при назначении пособия на детей 3-7 лет

Минтруд внес изменения в проект постановления с правилами, которые начнут действовать с 1 апреля этого года, назначения пособий на детей от 3 до 7 лет.

Первый вариант проекта постановления Минтруд представил в первой половине марта. В конце прошлой недели документ скорректировали с учетом предложений общественного совета, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что это делается для того, чтобы учесть все возможные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудном жизненном положении.

В последний вариант проекта внесли изменения, в соответствии с которыми смягчили требования при расчете имущественной обеспеченности. Так, органы соцзащиты не будут учитывать при назначении пособия доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Часто бывает, что собственность на жилье распределена между несколькими поколениями семьи, а родитель, который претендует на пособие владеет лишь небольшой частью. Кроме того, этот момент важен и при получении наследства. Также, если в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 га, то в окончательном – 1 га, если он расположен в сельской местности.

С 1 апреля процедура назначения пособий на детей 3-7 лет малообеспеченным семьям становится более адресной, правила позволят отделить истинно нуждающихся граждан от тех, кто только формально попадают в категорию бедных.

В связи с этим новыми правилами предусмотрен своего рода имущественный ценз, а также учитываются сбережения семей. В настоящий момент правила предусматривают достаточно мягкий вариант. Так, в совокупности семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно. В расчет нуждаемости не включаются квартиры и дома, признанные негодными для проживания, квартиры и участки, полученные в качестве меры социальной поддержки. В случае земельных наделов не учитываются также дальневосточные гектары.