Общество

Академик объяснил низкую эффективность вакцины у алкоголиков и наркоманов

«Спутник V» и другие вакцины перестают работать в организмах людей, у которых уровень этилового спирта в крови поднимается до 1%, сообщил директор института имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Я как-то раз прикинул, бреясь утром перед зеркалом, - это полтора стакана водки в день, - цитирует его газета «Известия». - Не так уж и много для России. Но оказывается, такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться».

Как известно, для того, чтобы антитела в организме выработались, клетки должны делиться.

«То же самое происходит из-за постоянно приема наркотиков. Впрочем, под удар еще попадают пациенты, которые пьют цитостатики (группа противоопухолевых препаратов), - то есть находятся в активной стадии лечения рака. Эти лекарства подавляют деление их онкологических клеток, а также всех других», - отметил академик РАН.