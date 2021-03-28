Общество

Лишь 16% жителей Псковской области полностью довольны своей работой

Служба Исследований компании hh.ru выяснила удовлетворены ли россияне своей профессией, что в работе делает опрошенных счастливым, а что наоборот, мешает получать удовольствие.

Из числа опрошенных и в том числе в Псковской области лишь 16% смогли ответить, что полностью удовлетворены своей профессией, а вот 35% дали негативный ответ. Каждый третий занял нейтральную позицию в данном опросе, сообщили Псковской Ленте Новостей в hh.ru.

Опрос показал, что с возрастом у людей повышается степень удовлетворенности своим выбором профессии. Наиболее удовлетворены своим выбором представители спортивной индустрии, салонов красоты и строители. Меньше всего позитива в отношении профессии у административного персонала, банковских служащих и представителей сферы консультирования.

В отношении имеющийся работы ответы респондентов были более негативными: 54% опрошенных местных жителей не радует их работа, с позитивом смотрят на свою работу лишь 10% жителей Псковской области. При этом несмотря на неудовлетворенность работой каждый второй респондент считает, что его работа приносит значимую пользу миру. Опрос показал, что по мнению опрошенных, наиболее значимыми профобластями являются «Медицина, фармацевтика», «Рабочий персонал» и «Наука, образование», «Строительство»», «Управление персоналом» и «Производство».

Основная часть респондентов (67%) считают себя счастливыми. Среди регионов России самые высокие показатели у Ленинградской области – 31% ответили, что точно считают себя счастливы вами людьми. Аналогично ответить смогли 20% опрошенных, в том числе жители Псковской области, при этом каждый третий не чувствует себя счастливым в Пскове. Больше половины респондентов считают, что работа не делает их счастливее как человека. Особенно так считают респонденты, работающие в сфере «Безопасность».

Возможность профессионального развития и обучения, коллектив и условия труда – 3 наиболее важных пункта, которые делают довольных жизнью респондентов еще более счастливыми на работе. Также некоторые респонденты отметили, что в их работе приносит счастье результат, возможность помогать людям и общение с разными людьми. Чем меньше возраст респондентов, тем меньше важна сфера деятельности компании.

Для основной части «несчастливых» респондентов (70%) мешает обрести гармонию на работе уровень заработной платы, половине - отсутствие карьерного роста. Также некоторые респонденты выделили среди иных факторов, которые не позволяют быть счастливее график работы, начальство и отсутствие интереса своими обязанностями.