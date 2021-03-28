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Общество

Новые люди в городе: в Пскове подвели итоги «Марафона идей»

29.03.2021 11:15|ПсковКомментариев: 0

Построить площадку для выгула собак, помочь детям определиться с будущей профессией или найти себя в спорте, создать на стенах арт-объекты вместо рекламы наркотиков, запустить экскурсионный маршрут по сказкам — псковичи поделились своими замыслами на «Марафоне идей». Лучшие получили деньги на реализацию.

 

Прием заявок на «Марафон идей» партия «Новые люди» запустила в феврале. На протяжении месяца любой житель России мог рассказать о том, что бы хотел изменить вокруг себя. Важным отличием конкурса от большинства подобных стала простота подачи заявки. Никаких сложных бюрократических процедур с кучей бланков и запутанных граф. Чтобы быть услышанным, достаточно было написать пост или выложить видео в одной из соцсетей или на специально созданный сайт.

Псковичи активно влились в движение и за месяц поделились сотней своих идей. Десять финалистов 26 марта защищали свои заявки перед жюри. Призовой фонд составил 300 тысяч рублей. Сумма могла достаться как одному победителю, так и быть распределенной между несколькими. Интрига сохранялась до финала.

«Проект "Бабушкины сказки" мы начали реализовывать в Детском парке. Наша деревянная игровая площадка по мотивам сказки "По щучьему велению" является эксклюзивным продуктом с ручной росписью, - первой в бой за право реализовать свою идею вступила Юлия Воеводина. - Дальнейшая реализация проекта предусматривает детский турмаршрут. Дети и родители могут увидеть организованное представление с интерактивными играми по любой сказке. Мы поможем детям узнать русскую народную сказку. Хотелось бы, чтобы и родители чувствовали себя в сказочной обстановке».

На это же поле, но с другой стороны зашел Алексей Павлов, предложивший создание виртуальных туров по музеям и достопримечательностям. Он выразил уверенность, что проект поможет развитию туризма в регионе. В его основе — создание точек на картах «Гугла» и «Яндекса». Автор проекта подчеркнул легкость его масштабирования и возможность реализации в других регионах.

Александр Семенов, напротив, предложил вытащить молодежь из гаджетов в реальный мир через создание масштабных городских квестов.

«Первая помощь – знания для жизни», так свой проект назвала Анастасия Шершняева.

«Никто не застрахован от несчастного случая, - напомнила девушка. - Не хватает знаний, теряются драгоценные минуты до того, как придет понимание, куда обращаться. Предлагаю создать бесплатные курсы первой помощи с десятидневной образовательной программой. Они позволят снизить смертность при чрезвычайных ситуациях. Опыт показал, что люди небезразличны к новым знаниям».

Также проект образовательной направленности представил Роман Рочев:

«В детских домах тысячи детей, но только единицы понимают, что перед ними открыты миллионы дверей. Другая часть считает, что государство будет бесконечно заботиться. Идея заключается в проведении мастер-классов для таких детей, в организации встреч с теми, кто поможет развивать потенциал».

Молодой человек переехал в Псков из Коми, он рассказал, что в Ухте уже получил опыт реализации подобного проекта.

«Трудных подростков не бывает, - в том же ключе на защите своего проекта «Нетрудный подросток» рассуждал Виктор Чубуков, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, - есть люди, которым нужно внимание. Если бы мне десять лет назад сказали, что я буду проводить тренировки, не поверил бы, а теперь веду занятия по боксу и рукопашному бою. Каждый парень или девушка смогут найти себя в спорте после выхода из специализированных учреждений. Наша задача - прививать молодежи правильные идеи».

Ольга Сухопарова представила проект, направленный на помощь в самоопределении как детей, так и взрослых. «Наши дети не будут учиться в неподходящих вузах, а мы не будем ходить на нелюбимую работу», - такими она видит позитивные итоги от реализации своего проекта.

Несколько проектов были связаны с городской средой. Дмитрий Изотов предложил построить в Великих Луках площадку для выгула собак, Диана Слепухина — приспособить инфраструктуру к передвижению по городу маломобильных его жителей.

«У нас есть идея размещать арт-объекты на стенах домов вместо рекламы наркотиков, которой сейчас много в Пскове. Нас поддержал Следственный комитет и антинаркотический отдел, - рассказала Карина Осипова. - Нужна краска. Заявку отправляли в администрацию, но нам объяснили, что есть только белая краска, оставшаяся от дорожных работ. Если просто ею закрашивать рекламу, получатся подготовительные работы для следующих надписей».

1 и 2 места разделили проекты «Нетрудный подросток» и «Бабушкины сказки», авторы получили на реализацию по 125 тысяч рублей.

3 место и 50 тысяч рублей присуждены проекту по созданию арт-объектов на стенах.

«Мне очень нравятся проекты – и сегодня мы такие видели — где большое внимание уделено людям с ограниченными физическими возможностями. Благодаря этому конкурсу снят барьер между людьми и политикой, - сказал после вручения победителям сертификатов руководитель Псковского отделения «Новых людей» Александр Борский, - Для жителей Псковской области политика перестает быть каким-то сомнительным делом, они готовы ею заниматься, рассказали, что их не устраивает и что они готовы сделать.».

С финала «Марафон идей» только начинается. Партия «Новая люди» будет помогать победителям в реализации проектов, рассказывать о ее ходе на своих страницах в соцсетях. Остальные проекты отправятся на рассмотрение в комитеты, созданные партией. Создатели проектов — люди новые в сфере, которую принято называть третьим сектором. В чем-то они наивные мечтатели, но они хотят изменений и готовы приложить к ним свои силы. Именно их идеи раскрывают болевые точки общества, а потому будут задействованы в формировании программы для кандидатов партии на осенних выборах в Госдуму и областное Собрание.

Валентина Семенова

Теги: #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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