Общество

В Псковской области более 700 инвалидов получили бесплатные путевки в санатории

Более 18 миллионов рублей бюджетных ассигнований потратило Псковское региональное отделение ФСС РФ в 2020 году на обеспечение льготной категории граждан санаторно-курортным лечением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

На эту сумму было приобретено 809 путевок, из них 537 – в здравницы Псковской области и 232 – в санатории Краснодарского и Ставропольского края.

Всего путевки получили 769 инвалидов, в том числе 93 ребенка. 40 путевок были выданы лицам, сопровождающих граждан льготной категории к месту лечения и обратно. Талоны на приобретение бесплатного билета до места лечения и обратно на железнодорожном, автомобильном междугородном общественном транспорте получили 562 инвалида. Из них 302 человека воспользовались услугой электронного сервиса ФСС - получили электронный талон на проезд на железнодорожном транспорте в поездах междугороднего сообщения. На основании полученного в региональном отделении талона граждане льготной категории могли оформить железнодорожный билет к месту лечения и обратно через сайт ОАО «РЖД» или в железнодорожных кассах, предоставив только удостоверение личности.

В текущем году из федерального бюджета на санаторно-курортное лечение инвалидов, проживающих в Псковской области, выделено более 19 миллионов рублей. В настоящий момент региональное отделение Фонда социального страхования заключило 12 государственных контрактов на предоставление льготникам 752 путевок.