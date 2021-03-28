Общество

Более 100 тысяч псковичей оформили электронный больничный в прошлом году

Все более популярным становится больничный лист нового формата у жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда социального страхования РФ.

По сравнению с 2019 годом количество ЭЛН, выданных гражданам медицинскими организациями региона в 2020 году, выросло на 93% и достигло 117 479 экземпляров. Это составляет 49,8% от общего числа выданных листков нетрудоспособности в прошлом году.

«Внедрение ЭЛН в Псковской области началось с 1 июля 2017 года. За это время к формированию листков нетрудоспособности в электронном формате подключились 47 медицинских организаций области, имеющих лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Из них – 35 государственных учреждений. Следует отметить, что все государственные медицинские организации в регионе сегодня оформляют электронный больничный», - прокомментировали в пресс-службе фонда.

Удобство электронных листков нетрудоспособности отмечают не только медицинские организации, но и работающие граждане, и работодатели. Однако, по замечанию начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Яны Тихомировой, часть работодателей региона с большим количеством работников до сих пор отказывают в выплате пособия сотрудникам на основании электронного больничного, нарушая тем самым законное право застрахованного лица на выбор формы листка нетрудоспособности. «К сожалению, практикуют отказы даже те страхователи, которые имеют все возможности для оформления больничного в новом формате: программное обеспечение и электронную подпись руководителя», - добавила Яна Тихомирова.

В условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции преимущества ЭЛН стали особенно очевидны, в том числе и для работодателей. Во-первых, электронный лист можно оплатить полностью дистанционно. К слову, данные для расчета выплат по больничному работодатель также может передать в ФСС удаленно - в электронном виде. Все это в совокупности позволяет защитить здоровье людей и обеспечить своевременное назначение и выплату пособий. Во-вторых, электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять, испортить, помять или порвать. Всю необходимую информацию в любой момент можно узнать в личном кабинете ФСС. В-третьих, полностью исключена возможность подделки электронного аналога больничного листка. ФСС проверяет порядок его оформления, и страхователь может быть уверен в достоверности сведений, указанных в нем.

Работодателю нет необходимости хранить и обеспечивать сохранность электронных листков нетрудоспособности – все данные по ним содержатся в системе Фонда и могут запрашиваться страхователем неоднократно. При проведении проверок нет необходимости представлять ревизорам больничные листки в бумажном виде.

Для работников ЭЛН сделал более прозрачным алгоритм расчета и выплаты пособий. В личном кабинете застрахованного можно контролировать весь процесс: начиная с данных, которые представил работодатель в ФСС для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, и заканчивая сроками и конкретными суммами по каждому из выданных гражданину больничных. Электронное взаимодействие способствует существенному сокращению сроков на получение выплат. К тому же, в специальном приложении «Калькулятор пособий» в личном кабинете застрахованного можно заранее рассчитать размер будущей выплаты.

Для организаций, которые никогда не работали, но готовы к оформлению ЭЛН, организована консультативная помощь специалистов Псковского регионального отделения по телефонам: 8 (8112)700212, 700215.