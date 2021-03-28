Общество

Псковскому заводу «Титан-Полимер» требуются сотрудники

Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, сейчас на предприятие требуются:

ведущий инженер производственно-технического отдела;

ведущий инженер по строительному контролю;

специалист по внешнеэкономической деятельности.

Заработная плата - от 50 000 рублей.

«Титан-Полимер» гарантирует официальное трудоустройство, «белую» заработную плату, а также комфортные и безопасные условия труда.

Резюме можно направлять на адрес электронной почты: bolshakova.iv@titan-group.ru или обращаться по телефону 8 (8112) 33-30-99 (доб. 2542), Большакова Ирина Викторовна.