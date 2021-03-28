Общество

Вынести на публичные слушания вопрос о передаче бань Пскова в концессию предложил Денис Иванов

Вопрос о передаче муниципальных бань Пскова в концессию следует вынести на публичные слушания. Такое мнение высказал в интервью Псковской Ленте Новостей депутат Псковской городской Думы Денис Иванов, комментируя намерения администрации города спасти положение муниципальных бань путем их передачи в частные руки.

«Публичные слушания на то и существуют, чтобы принимать решения по наиболее важным вопросам жизнедеятельности города с учетом мнения горожан», - убежден депутат. С одной стороны, отметил он, у МП «Банно-прачечный комбинат» накопились огромные убытки. К тому же муниципальные бани требуют глобального переоборудования, поскольку не ремонтировались со времен Советского Союза. Передача этих объектов в частные руки спасла бы положение, поскольку в городском бюджете таких средств нет.

Но, по мнению Дениса Иванова, нельзя забывать, что бани - социально значимый объект. В Пскове еще остались дома без отопления и горячей воды, поэтому многие горожане посещают муниципальные бани. Для отдельных категорий действует льготная цена за услугу, и пока остается открытым вопрос, будут ли бани так же доступны для псковичей в случае их передачи в концессию.

«Поэтому решение надо принимать без резких движений, выслушав все стороны. Правильно было бы заранее обсудить, что горожане приобретут, а что потеряют, и на слушаниях довести до общественности все плюсы и минусы передачи бань в концессию», - полагает депутат.

Также Денис Иванов назвал голословными выказывания депутата Олега Брячака о том, что во всех бедах муниципальных бань виноват нынешний директор Банно-прачечного комбината Сергей Колосов. «Выводы можно будет делать только по итогам проверки, которую проведет Контрольное управление администрации города. А пока бросаться голословными обвинениями, как минимум, некрасиво. Здесь Олег Михайлович погорячился», - отметил депутат.