Общество

«СберСпасибо» и «СберУслуги» запустили предложение с бонусами

К программе лояльности «СберСпасибо» присоединилась еще одна компания — платформа по безопасному заказу услуг «СберУслуги», которая входит в экосистему Сбера. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, теперь 47 млн участников программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы и получить их на свой бонусный счет после оплаты заказов в сервисе «СберУслуги».

Чтобы воспользоваться предложением, клиенту достаточно заказать и оплатить услугу в приложении «СберУслуги» и быть участником программы лояльности «СберСпасибо». Сейчас эта опция распространяется на три самые востребованные категории: обучение, красоту и здоровье, мастера на час. При заказе услуг репетиторов, мастеров красоты и специалистов по мелкому бытовому ремонту можно получить скидку и бонусы.

Скидка в размере до 30% в этих категориях доступна за бонусы. За оставшуюся сумму покупки клиентам вернется 2% бонусами.

«Мы всегда рады новым активностям и предложениям для наших клиентов совместно с партнерами экосистемы Сбера, ведь уже более 47 млн участников доверяют нам и ежедневно пользуются бонусами. Мы все регулярно сталкиваемся со множеством вопросов по различным бытовым и не только задачам, но теперь часть из них можно решить еще и выгоднее — с бонусами на "СберУслугах"», - отметил директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

«Благодаря интеграции сервиса "СберУслуги" в экосистему Сбера заказывать услуги безопасно, удобно и еще выгодно. Мы верим, что возможность пользоваться бонусами "СберСпасибо" будет популярна среди наших клиентов и ещё больше людей смогут уделить время действительно важным делам, родным и близким и сэкономить своё время», - добавила операционный директор «СберУслуги» Марина Александровская.

Подробнее о предложении можно узнать на сайте и в мобильном приложении «СберСпасибо».