Общество

Антон Минаков рассказал о свежих законодательных инициативах псковских либерал-демократов

Свежие законодательные инициативы псковских либерал-демократов прокомментировал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

Так, в первом чтении принят законопроект, наделяющий охотников, добывших двух или более волков, правом получения лицензии на добычу парнокопытных в особом порядке. «Практикующие охотники знают, что лицензию получить непросто. При этом добывать волка охотнику оказывается не очень-то и выгодно. Компенсация за одного волка - 10 тысяч рублей. При этом надо заплатить за его утилизацию, за его доставку в центр утилизации. Это бензин, это время....» - пояснил гость студии.

Кроме того, фракция ЛДПР внесла в областное Собрание проект федерального закона о повышении выплат по уходу за инвалидами I группы до 13 000 рублей. «Данный проект закона подан во всех субъектах РФ и также подан в Госдуму. Постараемся, чтоб он был принят. Сейчас лица, ухаживающие за детьми-инвалидами 1-2 группы, тратят на это львиную долю времени, и труд этих людей заслуживает безграничного уважения. Но, к сожалению, государство так не думает. Еще в 2008 году было принято постановление, по которому данные лица получают помощь от государства в 1200 рублей, но, извините, это даже по меркам 2008 года была не цифра, а по нынешним временам на эту сумму даже коммуналку не оплатить», - констатировал Антон Минаков. Предлагаемая сумма в 13 тысяч рублей, по его мнению, тоже недостаточна, хоть и сопоставима с МРОТ.

Еще один социально значимый законопроект ЛДПР - о страховых пенсиях. «На данный момент у работающих пенсионеров пенсия существенно ниже, чем у тех, кто на работу не ходит. Считаем, это несправедливо, это нарушение Конституции, потому что люди ставятся в неравные условия», - отметил гость студии.

Также он считает неверным, когда государство вместо того, чтобы помогать людям, сует руку им в карман, и напомнил, что ЛДПР неоднократно на федеральном уровне выступала за дифференцированный подход к налоговым отчислениям, штрафам и выплатам, как это сделано во многих странах Европы. «Штрафы за нарушение ПДД там не фиксированные, а начисляются в зависимости от зарплаты человека. Поэтому там даже состоятельные люди боятся нарушать ПДД. А у нас по-другому. Человек может зарабатывать 500 тысяч рублей, и для него проехать не на тот сигнал светофора и заплатить 1000 рублей штрафа - это ерунда. Вы посмотрите, кто у нас сейчас совершает самые хамские и опасные нарушения на дороге? "Золотая молодежь", дети олигархов. Они эти штрафы даже не замечают. Человека собьют — ничего страшного, откупимся», - высказал Антон Минаков.

В целом, по его словам, в Псковском областном Собрании принимается примерно 95% законопроектов, с которыми выступает фракция ЛДПР. «Мы не занимаемся политическим популизмом, как некоторые наши коллеги из других партий. Разрабатывая наши законопроекты, мы ведем переговоры с администрацией, с нашими коллегами из других партий и после того, как понимаем, что законопроект проработан с комитетами и наши коллеги готовы его поддержать, он подается в областное Собрание и принимается», - резюмировал координатор регионального отделения ЛДПР.