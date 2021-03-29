Общество

«Тинькофф Банк» предлагает кредит на выгодных условиях

Клиенты могут получить кредит в «Тинькофф Банке» на выгодных условиях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Состояние кредитной истории практически не влияет на возможность получить деньги. Сотрудничать с данным банком выгодно, потому что он входит ТОП-50, а также предлагает небольшие процентные ставки. Количество его партнеров постоянно растет, поэтому вносить плановые платежи удобно и быстро.

Клиенты могут взять кредит на карту «Тинькофф Банка» довольно просто, для этого необходимо следовать определенному алгоритму:

Подача заявки через сайт банка. В ней указываются сумма и срок кредитования. Заполнение анкеты в соответствии с подстрочником. Прохождение собеседования. Подписание договора и получение денег.

Если уже есть карта «Тинькофф Банка», то деньги можно получить на нее. При отсутствии пластика специалист банка выдаст карту после подписания договора.

Сегодня существует несколько кредитных продуктов. Так, можно получить кредитную карту, потребительский кредит, ссуду на покупку жилья или автомобиля. Также есть несколько предложений для юридических лиц. У банка удобный личный кабинет, где можно контролировать состояние счета и через который возможно осуществлять плановые платежи. Также их можно производить через банкоматы банков-партнеров.

Перед обращением сюда требуется понимать, какие кредиты можно рефинансировать и на каких условиях. По сути, рефинансированию подлежат все кредитные продукты, в том числе сторонних банков, но есть определенные условия:

клиент в течение 12 месяцев исправно совершал оплаты;

кредит оформлен в российском банке и в рублях;

причина, по которой невозможно производить платежи в прежнем объеме, уважительная.

В качестве уважительной причины признают снижение доходов на 40% и более с момента оформления ссуды, длительная болезнь, которая требует дорогостоящего лечения, потеря работы в результате сокращения и пр. Каждый случай рассматривается индивидуально. Требуется не только указать причину рефинансирования, но и документально подтвердить ее, если это возможно. Так, можно предоставить документ, подтверждающий сокращение, выписку из медицинской карты и так далее.

При наличии дополнительных вопросов всегда можно проконсультироваться у специалистов контакт-центра. Процентная ставка рассчитывается индивидуально, учитывая банковские риски и возможности клиента.

Акционерное общество «Тинькофф Банк»

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