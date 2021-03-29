Общество

Для псковских школьников провели урок за рулем автомобиля ДПС

«Молодежка ОНФ» организовала акцию «Классы доброты» в честь Дня войск национальной гвардии. Накануне праздника участники команды провели встречи, экскурсии и показательные выступления совместно с сотрудниками спецподразделений МВД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении.

Так, ученики школы №24 города Пскова провели очередной урок не за школьными партами, а за рулем патрульно-постового автомобиля. В рамках акции «Классы доброты» шестиклассники побывали на экскурсии в одном из подразделений УМВД. Ребята не только освежили в памяти правила дорожного движения, но и посмотрели на работу сотрудников патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции «изнутри».

Ученикам рассказали о работе инспекторов ГИБДД и о том, как устроен спецтранспорт, который ежедневно патрулирует улицы города. Школьники поблагодарили сотрудников за интересную и познавательную экскурсию и подарили им символ «Молодежки ОНФ» - снегирей, которых вместе с участниками команды сделали своими руками на уроке технологии.

День войск национальной гвардии РФ отмечается 27 марта. Войска предназначены для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека.