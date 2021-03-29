Общество

Анатолий Мультах завершает работу в Общественной палате Псковской области

Анатолий Мультах завершает работу в должности секретаря Общественной палаты Псковской области. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, он не планирует участвовать в работе нового созыва палаты.

В беседе с корреспондентом ПЛН Анатолий Мультах отказался комментировать эту информацию «до 7 июня».

Напомним, Анатолий Мультах возглавляет Общественную палату региона с 2018 года, он сменил на посту секретаря Валерия Павлова.

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Первое пленарное заседание нынешнего состава Общественной палаты области состоялось 7 июня 2018 года - срок полномочий истекает 7 июня 2021 года.

Напомним, 12 членов Общественной палаты Псковской области утверждаются Псковским областным Собранием депутатов по представлению зарегистрированных на территории региона некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.