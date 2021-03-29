Общество

Псковичей приглашают пройти опрос по определению востребованных профессий

Федеральное исследование по определению наиболее востребованных профессий проводят Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России и АНО «Национальное агентство развития квалификаций». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Опрос пройдет в срок до 20 апреля в режиме онлайн-анкетирования. Для заполнения анкеты необходимо пройти по адресу и зарегистрировать личный кабинет участника опроса.

К участию в исследовании приглашаются представители организаций всех отраслей и форм собственности, органов исполнительной власти, объединений работодателей, профсоюзов и иных заинтересованных юридических лиц. Анкета может быть заполнена руководителем организации, руководителем или специалистом подразделения управления персоналом или иными сотрудниками, занимающимися вопросами кадрового обеспечения организации.

Представленная информация позволит на основе оценки потребности организаций в квалифицированных кадрах:определить востребованные на рынке труда направления подготовки и профессии, в том числе для опережающей профессиональной подготовки и для обучения инвалидов; сформировать предложения по актуализации информации о профессиях рабочих и должностях в справочниках, классификаторах и перечнях, используемых в системе трудовых отношений и кадровой работе.

После опроса участникам направят приглашение на бесплатный вебинар «Применение профессиональных стандартов в организации» 30 апреля в 11.00. Завершившие опрос респонденты получат параметры доступа для участия в мероприятии на электронную почту, указанную при регистрации.

Гарантируется обеспечение полной конфиденциальности информации, полученной в результате опроса. Информация будет использована в обобщенном виде.