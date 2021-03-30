Общество

Мусор для ЮНЕСКО

Полтора года назад на 43-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку было решено включить памятники Псковской школы зодчества в список всемирного наследия. К ЮНЕСКО «присоединились» десять объектов. Обратим внимание всего на три: Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома и церковь Георгия со Взвоза. Если их соединить, то в центре окажется магическое место…

На не так давно отремонтированной улице Воеводы Шуйского располагается небольшая площадка, с которой открывается прекрасный вид на Великую и на Мирожский монастырь, также там организован спуск на набережную. Здесь часто прогуливаются туристы, ведь рядом столько памятников истории и культуры! Одна из самых больших башен в Европе — Покровская и целых три объекта всемирного наследия. Какая красота! Правда, ходить здесь стыдно. Почему? Дело в том, что эта площадочка превращена в несколько совсем НЕкультурных объектов.

Во-первых, стоянка автомобилей, которая пользуется особой популярностью. Здесь практически круглосуточно останавливаются автомобили. Владельцы могут оставить свой транспорт и направиться по делам, могут любоваться видом и/или отдыхать в ожидании следующего заказа, могут чистить свои машины, вытряхивать пепельницы, выбивать коврики, выбрасывать мусор, могут провести «романтический вечер» или устроить настоящую дискотеку. И это, кстати, на пешеходной зоне и бывших газонах. Правда, границы между тротуаром и проезжей частью здесь просто-напросто нет, хотя и был ремонт.

Безопасно прогуляться по улице Шуйского невозможно: вдоль одной стороны стоят машины, а на другой стороне в любой момент на голову может приземлиться «кусочек» штукатурки со здания общежития, фасад которого пару лет назад подвергся косметической отделке.

Гуляем дальше. Свалка и общественный туалет. Как мы выяснили, автомобили здесь завсегдатаи, но это только полбеды. Мусор и «сортир» куда страшней. Летними вечерами и ночами здесь, видимо, модно устраивать «дискотеки». Все как надо: музыка из машины, алкоголь, крики, кальянчик. Ну и, конечно же, не барское это дело — мусор за собой убирать, поэтому бутылки, фантики, использованные презервативы и прочий хлам находит себе пристанище на исторической улице в туристическом центре города. Также здесь нередко справляют нужду, например таксисты. «Ну а где?» — ответил один из них. Действительно…

Жители дома № 8, который расположен как раз напротив злополучной площадки, тоже возмущены этой ситуацией. Корень проблемы многие видят в сером бетонном строении: «Вот если бы этого гаража не было, тогда эта площадка была бы окультурена, и не было бы никаких матрасов и ничего такого», — делится мнением житель дома Александр. «А вот это надо давно снести! — жалуется соседка. — Вот этот гараж, там туалет и мусорная яма». Жители предполагают, что эта уродливая коробка является собственностью домоуправления или города: во время капитального ремонта дома рабочие использовали гараж для хранения инструмента, однако достоверно это установить пока не удалось.

Жаль, что такой участок в одной из самых популярных туристических точек выглядит настолько непрезентабельно. Неужели такой город мы хотим показать туристам? Псков, где в двухстах метрах от древних памятников стоят и ржавеют гаражи, валяется мусор и красуются уничтоженные газоны? Почему при ремонте нельзя было элементарно установить две-три бетонные полусферы, которые нисколько не помешали бы пешеходному движению, но с легкостью ограничили бы автомобильный поток. Хватило бы всего пары штук, цена их варьирует от 500 рублей до нескольких тысяч.

Рядом с Покровским углом обстановка немногим лучше. Недалеко от недавно установленного памятника Савве Ямщикову по весне всплывает «оно». А в противоположном конце улицы, рядом с церковью Георгия со Взвоза установлена площадка для воркаута. Нет, сам по себе спортивный комплекс прекрасен, замечательно, что в городе существуют такие качественные объекты, где любой желающий может следить за своей физической формой. Но опять же, кому пришла идея соорудить спортплощадку в непосредственной близости от действующей церкви XV века? Представьте, гуляете вы вблизи собора Парижской Богоматери, а рядом полуголые спортсмены тренируются под громкую музыку, гремящую из колонок. Помните, как жестко и резко раскритиковали спортсменов, игравших в регби около Вечного огня? Но это, конечно, совсем другое.

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Безусловно, говорить о переносе спорткомплекса не приходится. Однако привести в порядок площадку напротив дома № 8 по улице Шуйского, а также поддерживать чистоту около памятника Савве Ямщикову не только можно, но и нужно. К тому же, как объяснила нам заместитель главы администрации города Елена Жгут, согласно контракту с подрядчиком, в роли которого выступает ГБУ «УДС», уборка на данных участках должна осуществляться планово, в ежедневном режиме.

А пока туристам остается созерцать культурное наследие ЮНЕСКО на фоне пивных бутылок и стаканчиков из-под кофе. Памятники, которые мы заслужили.

Степан Баранов