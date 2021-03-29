Общество

Пожароопасный сезон начнется в Псковской области с 1 апреля

С 1 апреля в Псковской области устанавливается пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал сегодня, 29 марта, губернатор Михаил Ведерников.

«В соответствии с пунктом 417 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, статьей 4 закона области от 02 октября 2000 г, № 105-03 «О пожарной безопасности в Псковской области» администрация области постановляет установить начало пожароопасного сезона на территории Псковской области с 1 апреля 2021 года», - говорится в документе.

Уточняется, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.