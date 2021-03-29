Общество

Псковские школьники смогут попробовать выиграть 1 млн рублей во всероссийском конкурсе

Школьников Псковской области приглашают принять участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена». В нем могут принять участие ученики с 5-го по 11-й классов и студенты учреждений среднего профессионального образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Среди направлений конкурса — наука и технологии («Создавай будущее!»), творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!») и развитие образовательных технологий («Открывай новое!»).

Первые этапы состязаний пройдут дистанционно. Участникам предстоят тестирование на тип личности и эрудицию, решение кейсовых заданий. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал состоится в «Артеке» в ноябре.

300 учеников 10-х классов и 150 студентов 3–4 курсов ссузов, победивших в конкурсе, получат по 1 миллиону рублей. 300 учеников 8–9 классов и 150 студентов 1–2 курсов получат по 200 тысяч рублей. Победители среди учеников 5–7 классов выиграют «путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно. Наставники победителей-старшеклассников и студентов выиграют по 150 тысяч рублей, школьников 5–7 классов — по 100 тысяч. 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования получат по 2 миллиона рублей.

Конкурс «Большая перемена» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Стать участником конкурса «Большая перемена» можно на официальном сайте конкурса.

Отметим, первый конкурс «Большая перемена» прошел в 2020 году. В нем приняли участие более миллиона школьников. Свои заявки подали свыше 4,3 тысячи псковских школьников. Девять из них прошли в финальный этап, победителями стали пятеро. По 1 миллиону рублей выиграли великолучанки Анастасия Ахметова из лицея №11 и Анастасия Болдова из гимназии имени С. В. Ковалевской, а также Варвара Маслова из Псковской инженерно-лингвистической гимназии. По 200 тысяч рублей получили Анна Мизгирева из Псковского педагогического комплекса и Софья Петрова из псковской школы №2.