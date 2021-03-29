Общество

Псковские курсанты провели консультирование социально незащищенных граждан

Представители юридической клиники Псковского филиала академии ФСИН России приняли участие в дне бесплатной юридической помощи населению, консультируя жителей региона в офисе регионального отделения Ассоциации юристов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

В этот день граждане смогли получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования по любым вопросам, за исключением уголовного права и коммерческих сделок, не только в региональном отделении Ассоциации юристов России, но и в адвокатской и нотариальной палатах.

«Работая в тесной связке с профессионалами своего дела, курсанты получают бесценный опыт общения с гражданами по оказанию им правовой помощи. Юридическая клиника Псковского филиала академии обязательно продолжит свою работу в региональном отделении Ассоциации юристов России», – сказал начальник кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала академии ФСИН России Андрей Щербаков, курирующий работу юридической клиники вуза.

Отметим, что в 2019 году между Псковским филиалом академии ФСИН России и региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого представителями юридической клиники образовательной организации проводятся консультации социально незащищенных граждан по правовым вопросам, решая социальные проблемы общества по оказанию безвозмездной юридической помощи и проведению работы по повышению правовой культуры жителей региона.

Напомним, что офис регионального отделения Ассоциации юристов России расположен по адресу: город Псков, улица Ленина, дом 7. Юридическая помощь на безвозмездной основе малоимущим гражданам оказывается курсантами под руководством сотрудников Псковского филиала академии еженедельно по средам с 15 до 17 часов.