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Общество

Псковская гимназия помогла пяти детям-инвалидам на сумму около 400 тысяч рублей

29.03.2021 22:13|ПсковКомментариев: 2

385 803 рубля направили на помощь 5 детям-инвалидам в рамках программы Псковского областного отделения Российского детского фонда в начале года. Это удалось благодаря собранным средствами на ежегодной новогодней благотворительной ярмарке в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детском фонде.

Благотворительное мероприятие проводится учениками и учителями учреждения ежегодно с 2014 года. В детском фонде отметили, что каждый год сумма сбора увеличивается. Так в конце 2020 года удалось собрать на 80 000 рублей больше, чем в 2019 году.

Благодаря собранной сумме на реабилитацию смогли поехать Никита Стекольников, Настя Андреева и Гольвих Алиса, а Даня Иванов и Мирослава Назарова смогли посетить нужных врачей и для них были закуплены жизненно необходимые лекарства.

Никита Стекольников прошел подробное обследование в одной из клиник Москвы, где мальчику назначили новое лечение. У мальчика поражение центральной нервной системы, задержка психического развития и эпилепсия. Теперь Никите предстоит привыкнуть к новым препаратам, которые назначили врачи. Часть лечения еще впереди, как только реабилитационные центры начнут работать в полную силу.

В местном центре прошла реабилитацию 8-летняя Настя Андреева, у которой ДЦП. Девочка посещала занятия ЛФК, ходила на массаж. Это помогло снять спазмы в ногах, которые мешают ей самостоятельно ходить и теперь Настя самостоятельно встает на ноги и научилась ходить вдоль стены.

Алиса Гольвих также получила шанс пройти курс реабилитации, который значительно улучшил ее состояние здоровья. Алисе шесть лет и у нее ДЦП. В своем возрасте девочка не может самостоятельно ходить. Ей необходимо постоянно посещать занятия по ЛФК, проходить курсы массажа.

Помочь удалось и Мирославе Назаровой, которая страдает от постоянных приступов эпилепсии. Девочке требовалась консультация высококвалифицированного врача и полное обследование для назначения нового лечения. Старые препараты перестали помогать и приступы только учащаются. Поэтому переданные средства направлены на обследование, которое должно помочь врачам назначить верное лечение.

Часть собранных средств направлена на поддержку Дани Иванова с диагнозом ДЦП. Сейчас мальчику требуется консультация стоматолога и мониторинг его состояния здоровья. На выделенные средства мальчик пройдет обследование, посетит консультации необходимых специалистов. Кроме этого, часть средств будет направлена на приобретение дорогостоящих, жизненно важных лекарств, которые Даня вынужден принимать регулярно.

Председатель детского фонда Юрий Сорокин от лица семей, которым удалось помочь, поблагодарил команду учеников, преподавателей и родителей Псковской инженерно-лингвистической гимназии за регулярную помощь детям с особенностями в развитии.

«Тот факт, что в условиях пандемии и ограничений ребята и преподавательский состав, изменив формат, провели традиционную новогоднюю благотворительную ярмарку, говорит о многом. Это вновь подтверждает, что такие мероприятия воспитывают в нас умение сопереживать, и что вклад каждого в большое доброе дело очень важен! Большое вам спасибо за неравнодушие и сопереживание!» - сказал он.

Теги: #Детский фонд #благотворительность #дети-инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
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