Общество

Псковичи могут предложить свою общественную территорию для благоустройства

Жители Псковской области могут предложить свою общественную территорию для включения ее в список объектов голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заявку с предложениями о благоустройстве необходимо направить по специальной форме.

В заявке необходимо указать адрес территории, приложить фото и обосновать, почему именно она должна быть благоустроена. Прием заявок стартует 30 марта и продлится до 9 апреля.

По итогам отбора территорию включат в список голосования, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая.