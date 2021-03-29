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Общество

Описание модели сервера HP BladeSystem c7000: технические характеристики

30.03.2021 07:10|ПсковКомментариев: 0

Блейд-системы выигрывают в сравнении со стоечными серверами. Они имеют меньшую стоимость, просты в обслуживании, отлично масштабируются, быстро развертываются, требуют меньше свободной площади. Применение серверов blade c7000 перспективно, поскольку снижает расходы и упрощает работу корпоративных центров по обработке данных.

 

Особенности модели сервера blade c7000

В основу начальной задумки блейд-систем положено объединение рабочих функций самих серверов с коммутационной оснасткой в рамках одной полки (шасси). BladeSystem c-Class обладает стальным каркасом высотой 10U с вертикальными слотами на передней панели в количестве 8 единиц. Это делает возможной установку аналогичного количества двухпроцессорных лезвий или 16 блейд-узлов меньшей высоты.

Устройство задней части позволяет разместить дополнительное оборудование (патч-панели, к примеру).

В качестве уникальных особенностей данной модели сервера надо отметить:

  • архитектуру Virtual Connect (для виртуализации подсистемы ввода и/или вывода);
  • систему, которая занимается регулировкой потребления энергии Thermal Logic;
  • уникальное программное обеспечение Insight Control Data Center Edition.

Примечательно, что Virtual Connect служит технологичной прослойкой для формирования единого пространства из 64 серверов (или четырех c7000).

Шасси с7000 оснащено системой охлаждения Active Fan Cools, это дает возможность снизить уровень расхода энергии и шума. Шасси также имеет резервированный управляющий модуль Onboard Administrator. В модели есть дисплей Insight Display. Он применяется для мониторинга и конфигурирования комплекса.

В качестве конструктивных деталей и рабочих элементов можно установить серверы-лезвия. Они будут на базе платформ Intel и AMD. Также доступны для установки дисковые корзины, каждая из которых имеет емкость до шести HDD.

Технические детали данной модели сервера

К важным эксплуатационным особенностям относится тот факт, что внутри всех блейд серверов HP ProLiant c-Class размещен разъем USB, предназначенный для подключения к устройству флешки.

Дисплей передней панели предназначен не только для первоначальной установки системных параметров, но и на отображение текущего статуса с цветовой индикацией неполадок и иных проблем.

С учетом особенностей устройства для подключения к задней панели возможно применить как Fibre Channel и Ethernet, так и InfiniBand-модули. В этом плане гибкость комплектации системы является важным преимуществом, дающим возможность найти самый подходящий вариант под любой клиентский запрос благодаря универсальности и совместимости с техническими решениями и моделями от различных производителей. Именно гибкость и универсальность решений являются определяющими в плане востребованности данного строительного блока.

Еще одна техническая деталь с7000 заслуживает отдельного внимания. Это объединительная панель, не имеющая в конструкции активных элементов, что положительно влияет на надежность системы. В случае отказа коммутационной панели весь комплекс не пострадает.

Дублирование компонентов гарантирует отличные технические показатели и надежность в использовании. Питание BladeSystem может быть реализовано по схеме n+n либо n+1. При этом все адаптеры ввода/вывода имеют по два порта, а модули размещаются парами.

Блейд с7000 является перспективным и экономичным решением благодаря своей универсальности и особенностям устройства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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