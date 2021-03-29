Общество

Дмитрий Быстров выразил соболезнования в связи с гибелью детей в резонансном ДТП

Глава Островского района Дмитрий Быстров выразил соболезнования в связи с гибелью детей в резонансном дорожно-транспортном происшествии в деревне Крюки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

«От органов местного самоуправления и от себя лично прошу принять самые искренние соболезнования. Безвременный уход из жизни любого человека - это огромное несчастье и невосполнимая утрата. Смерть детей - это самое тяжелое, что только может случиться.

Безусловно, мы окажем всю возможную помощь, которая потребуется. Держитесь, пожалуйста!» - отметил он.

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Напомним, дорожная авария произошла 28 марта. Двое детей 2007 и 2013 годов рождения ехали на мопеде по обочине дороги. При съезде на проезжую часть случилось столкновение с микроавтобусом «Фольксваген», который двигался в попутном направлении. Дети - брат и сестра - погибли.