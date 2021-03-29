Общество

Эксперты заявили о 50-процентном риске повторного заражения коронавирусом после 65 лет

Иммунная защита от повторного заражения у переболевших коронавирусом старше 65 лет составляет 47,1%, а у людей, не достигших этого возраста, - 78,8%. К такому выводу пришли ученые из Statens Serum Institut в Копенгагене. Они опубликовали исследование, основанное на анализе результатов 10,6 млн ПЦР-тестов, которые были проведены в Дании с начала пандемии.

Помимо тестов на коронавирус, которые проводились по направлению врачей, в мае 2020 года в Дании стартовала бесплатная программа, по которой проверку мог пройти любой желающий гражданин старше 18 лет. В итоге ПЦР-тесты сделали около 4 млн человек, то есть 69% населения Дании. Результаты анализов попали в общую электронную базу, в которой также собрана информация о возрасте, поле и другие данные, пишет газета «Известия».

Снижение иммунитета у пожилых людей можно объяснить естественными возрастными изменениями, также называемыми иммунным старением, пояснила сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Елена Белова.

«Люди старшей возрастной группы нуждаются в вакцинации от коронавирусной инфекции, если они не перенесли COVID-19. В противном случае решение о возможности и сроках вакцинации принимается индивидуально врачом, который наблюдает и обследует пациента», - сказала специалист.

Но выводы статьи нельзя экстраполировать на всех людей старшего возраста в мире, уверен заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Существуют индивидуальные особенности среди разных народов и уникальные условия, например климатические, в разных странах.