Общество

Великолучанину дали полгода исправительных работ за неуплату алиментов

Жителя Великолукского района привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период с 7 октября по 19 января подсудимый, которого ранее привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение, не помогал содержать несовершеннолетнего ребенка. Задолженность за указанный период составила более 10 тысяч рублей, общая - более 500 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев с удержанием из заработка 5% ежемесячно в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.