Общество

Десантники приступили к планированию боевых действий на учениях в Псковской области

Десантники гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ приступили к планированию боевых действий в рамках масштабных учений в Псковской области, которые проходят в период с 29 марта по 2 апреля. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Личный состав на штатной технике, в сопровождении машин военной автоинспекции совершил многокилометровой марш в указанный район. Пункты управления подразделений приступили к работе в полевых условиях. Управление штатными подразделениями и подразделениями усиления осуществлялось в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

При сборе информации, оценке обстановки для принятия решения командиром обучаемого подразделения и постановке боевых задач использовалась автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д», позволяющая охватить все звенья управления Воздушно-десантных войск - от командования ВДВ до боевой машины десанта и отдельного военнослужащего.

В ходе отработки учебных вопросов для обучаемых подразделений ВДВ была создана сложная, быстро меняющаяся обстановка, характерная для боевых действий в современных вооруженных конфликтах, отметили в военном ведомстве.

Всего в тактическом учении, проводимом под руководством командира Псковского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Сергея Чубарыкина, задействовано более 1500 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной техники, самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также 2 транспортно-боевых вертолета Ми-8 АМТШ «Терминатор» и 2 ударных вертолета Ми-24.