Общество

В псковской колонии выявили нарушения при привлечении осужденных к труду

Нарушения уголовно-исполнительного законодательства при привлечении осужденных к труду выявили в колонии №4 (село Середка, Псковский район). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

Дежурная смена не обеспечила должный контроль за работой осужденных в промышленной зоне, в результате чего осужденный самовольно покинул свое рабочее место и выполнял работу, не предусмотренную производственным заданием.

Кроме того, администрация исправительного учреждения не обеспечила надлежащий учет рабочего времени осужденных, что повлекло неправильное начисление им заработной платы. Также выявлены факты несоблюдения режима труда и отдыха осужденных.

В нарушение требований статей 115 и 117 УИК РФ двух осужденных не привлекли к дисциплинарной ответственности за прогулы. Своевременно проверку причин невыхода на работу не провели.

В адрес начальника УФСИН России по Псковской области было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. К дисциплинарной ответственности привлекли 5 должностных лиц. В целях устранения выявленных нарушений произвели перерасчет заработной платы осужденных.