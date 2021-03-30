Общество

Общественники помогли гдовской семье получить инвалидную коляску

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области помогли семье из Гдовского района получить инвалидную коляску. С такой просьбой к общественникам обратилась пенсионерка, которая ухаживает за своей дочерью с инвалидностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Пожилая женщина рассказала, что десять лет назад ее дочь поставили на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации. Тогда семье выдали прогулочное кресло-коляску. Когда пришло время его заменить, семья столкнулась с трудностями: в фонде медицинского страхования заявили, что в программе на данный момент инвалидной коляски нет. Чтобы ее получить, нужно заново пройти полное медицинское обследование.

«У нас нет на это возможности и физических сил. Я пожилой человек. Мы живем в частном доме, условий здесь нет. Инвалидная коляска нам просто жизненно необходима», – пожаловалась женщина.

Представители ОНФ совместно с органами социальной защиты решили эту проблему: на время инвалидную коляску семье привезли из районного социального учреждения. Скоро специалисты помогут оформить все документы.

«Мы договорились, чтобы семье помимо временной помощи было оказано сопровождение специалиста для оформления всех необходимых для переосвидетельствования медицинских документов. Это позволит заново встать в программу обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», – отметил руководитель регионального отделения ОНФ в Псковской области Виктор Остренко.