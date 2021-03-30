Общество

Более 90 проверок сохранности оружия провели за неделю псковские росгвардейцы

92 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у псковичей провели росгвардейцы с 22 по 28 марта. Они выявили 28 административных правонарушений и изъяли 5 единиц гражданского оружия. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.



Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.



Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.